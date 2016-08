24 Ago 2016, 15:39h

Superatletas testaram a resistência nos caminhos da Beira É com a réplica de um astrolábio que a organização da mais dura ultramaratona portuguesa premeia os atletas que sobem ao pódio. Um troféu que assenta na perfeição a homens (e mulheres) que se atrevem numa aventura fantástica, um pouco à semelhança dos antigos navegadores lusos. São mais de 281 quilómetros, que têm de ser cumpridos em 66 horas. A segunda edição da exigente PT 281+ decorreu no final da semana passada, entre os dias 18 e 21. Mais uma vez, a partida foi dada às 18 horas de quinta-feira, no castelo de Belmonte. Depois de atravessarem também os concelhos do Sabugal, Penamacor, Idanha-a-Nova, Castelo Branco e Vila Velha de Ródão, os atletas – superatletas na verdade – tinham de cortar a meta até ao meio-dia de domingo, em Proença-a-Nova, onde está sedeada a empresa organizadora, a Horizontes, especializada neste tipo de corridas (entrevista em baixo). Toda a reportagem na edição semanal. Por: Filipe Sanches