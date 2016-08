24 Ago 2016, 15:37h

Apenas nove médicos concorreram às 61 vagas Ficou por preencher a maioria das vagas abertas no âmbito do concurso (primeira época de 2016) para as unidades hospitalares da Beira Interior. Havia um total de 61 lugares para preencher, mas apenas para nove deles houve médicos interessados. Das 23 vagas do Centro Hospitalar Cova da Beira, apenas três foram preenchidas. Uma em Cirurgia Geral, uma em Medicina Interna e outra em Neurologia. Os restantes lugares vão continuar à espera de candidatos. Na Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, onde abriram 22 vagas, também apenas três foram ocupadas. Cirurgia Geral, Neurologia e Saúde Pública. Já no que diz respeito à Unidade Local de Saúde da Guarda, que era a unidade de saúde com menos vagas (16) foram preenchidos três lugares. Um em Saúde Pública, outro em Medicina Interna e outro em Pediatria. Toda a informação na edição semanal. Por: Lúcia Reis