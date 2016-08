24 Ago 2016, 15:27h

EDITORIAL



A Beira, com tempo

1 – OLHAMOS para estes lugares distintos com a reverência de sempre. Olhamos para estas gentes com uma admiração luzidia, indisfarçável. Olhamos para estas serras, vales e planícies que se anunciam já pela raia beirã com a imensa alegria de quem vê a terra mãe em cada uma das rugas desta velha orografia. Como uma redescoberta, como um momento inicial que se repete em surpreendente contínuo. É um outro abraço a esta geografia que nos transporta para além de todas as evidências. São lugares, são sabores, são gentes, são experiências e, tantas vezes, é apenas contemplação. As férias são propícias a estes renovados encantos. A rotina dos dias e das horas, que dificilmente se atravessam na calmaria deste tórrido agosto, convidam a uma atenção redobrada ao pormenor que só se revela à revelia da sofreguidão dos horários a cumprir e da cascata das obrigações. Estes lugares, mesmo sendo os nossos lugares, precisam deste afastamento, deste alheamento para dar lugar à surpresa e ao encantamento. E é isso que se vive por estes dias. Entre partidas e chegadas, redescobrir a Beira nas mãos que tecem, nas mãos que embalam a barca pelo Zêzere, nas mãos que trazem à mesa segredos imemoriais da nossa gastronomia, nas mãos que nos indicam o atalho para as águas refrescantes de uma ribeira. Viver a Beira num simples sorriso que nos acompanha, enquanto procuramos entender os mistérios de tempo longínquo que se esvaiu por entre os séculos vencidos de uma aldeia histórica. A Beira, com tempo.

2 – Há um outro tempo se impôs. Um tempo que nos obrigou a parar e a pensar sobre o trabalho e a valorização do mesmo. O Jornal de Notícias avançou esta semana que os estágios profissionais promovidos pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP)estão a ser alvo de uma alegada fraude, com várias empresas a exigir aos estagiários que devolvam a comparticipação da empresa no salário (que oscila entre 20 por cento e 35 por cento), como ainda lhes impõem que sejam eles a pagar a taxa social única (23,75 por cento) que corresponde à entidade empregadora. Ou seja, avança ainda o Jornal de Notícias, dos 691 euros ilíquidos mensais que um estagiário recebe, muitos deles ficarão com menos de 300 euros na carteira. O IEFP garante estar atento à situação, mas, segundo relata a imprensa, ainda não teve denúncias sobre esta matéria. A ausência de queixas, infelizmente, não é de estranhar. O medo de retaliações e de se perder o pouco que se ganha encabeçará a lista das principais razões para a ausência de denúncias junto do Estado, que promove este programa e que tem um objetivo louvável e oposto a tudo o que se está supostamente a passar em algumas empresas. É este “melhor do que nada” que nos deveria levar a refletir. É que entre a espada da precariedade e a parede do desemprego, há um direito concedido pelo Estado e aceite pelas empresas.

3 – Sobre a colocação de médicos no Interior, é mais do mesmo, como noticiamos nesta edição. A interioridade não é uma mera questão geográfica, medível em quilómetros. A interioridade é, sobretudo, uma espiral de ausência, palavras vãs e esquecimento. Uma espiral que só se atenuará quando das boas intenções se fizerem atos. Não se vive eternamente da esperança.

Por: Nuno Francisco