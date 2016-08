21 Ago 2016, 21:53h

Benfica C. Branco e Sertanense entram a ganhar O Benfica e Castelo Branco entrou a todo o gás na nova temporada do Campeonato de Portugal, recebendo e goleando a Naval por 5-0, tornando-se, assim, o primeiro líder da Série E. Quem também venceu foi o Sertanense e logo no dérbi do Pinhal, na visita a Oleiros (0-1). A outra equipa da região na série, o Vitória de Sernache, perdeu nos Açores com o Sp. Ideal (3-1). Na Série D, o Gouveia regressou com uma derrota no terreno do Pampilhosa (3-1). Por: Filipe Sanches