II - Gaspar Mendes Furtado, um fundanense na Inquisição

Continuação do texto publicado em JF de 2016/6/30.

VIVEU em tempos de cólera e de muito medo! Soube de cor o discurso de vidas a contas com exílios, fugas, perseguições, tortura...

Nas longuíssimas horas da prisão, esmiuçou o passado, as narrativas ditas em voz baixa, as cerimónias religiosas, na casa do Fundão. Eram lembranças que libertavam afetos e iluminavam a alma. Muitas vezes, recordou a vinda do pai de Sevilha para Lisboa; mal chegou, não fosse o diabo tecê-las, apresentou-se na Mesa do Santo Ofício, em 1682, para confessar práticas judaicas. A sentença ditava a obrigatoriedade de residir em Lisboa. Porém, quando inquisidores o quiseram deter, já não havia notícia de João Francisco Oróbio, na cidade. Umas adagadas num ourives impuseram a fuga da capital. Escolhe terras da Beira para residir e muda de nome. Ainda assim, não escapa; detido na Guarda, em 1703 já está a ser ouvido, na Inquisição de Lisboa. Era homem rico. Casara com Inês Furtado, de Trancoso. Tinham sete filhos. Entrou na prisão decidido a negar tudo aquilo de que o acusavam. Indica testemunhas para certificarem a verdade; do Fundão, apontou 4 sacerdotes. Depõem a seu favor. Era tido em boa conta, ia à Igreja, muito esmoler, homem temente a Deus, diz a maioria. Jorge Mendes estraga o ramo. Questões velhas semearam ressentimentos. Contava que João Francisco Oróbio lhe pedira fazenda da loja e ele recusara mandar-lha “por ter notícia que ele era extravagante e todo o seu negócio era só o de ser poeta e fazer versos”. Sinal de má fama e desconfiança, na época, o apreço pelas letras, pelas artes. Bem se sabia que uma Inquisição poderosa vigiava o saber, com a censura; avaliava e sancionava as condutas, através de Visitações, devassas; segregava através das “provas de limpeza de sangue”.

A história do pai de Gaspar Mendes Furtado (GMF) e a de outros parentes - tão iguais!-indiciava que se tratava de família herética. A da mulher, Clara Henriques de Lara (CHL) – Processo 1877, da Inq. de Lisboa -, não era diferente: muitos estavam a contas com o Santo Ofício. As “culpas” colavam-se à pele de geração em geração. Só a revelação, sob tortura, de vivências judaicas, livrara o casal da fogueira. Agora ali estava ele, preso, a mulher, irmãos… porque fiéis à Lei de Moisés.

Não há como medir o sofrimento tamanho dos reclusos! Para punição bastava a entrada nas celas do Santo Ofício de onde, “... é benefício de Deus sair dali homem vivo”, como escrevia o autor de Notícias Recônditas… Adoeciam de corpo e de alma. Acresciam os despautérios quotidianos de alcaides e guardas da Inquisição! Quem ousava queixar-se, acusá-los?

GMF, a 10 de setembro de 1726, vence a grilheta do temor. Frente ao Inquisidor, João Pais do Amaral, assevera ser tratado “com alguma aspereza e desabrimento, sem motivo”. Explica: achara-se com “moléstias” e ordenaram ao Alcaide que mandasse “chamar o médico”. Pelo “ventre inchado e sezões”, pelos “tumores debaixo dos braços”, o clínico determinou que o sangrassem. Receitou-lhe “umas amendoadas para que as tomasse por vinte dias continuados”. Não lhas facultaram. Noutra ocasião, o alcaide intimidara-o, afirmando que “desejava vê-lo no Pinhal de Azambuja, diante de uma espingarda com quatro balas e ele para lhe dar fogo”.

Os mantimentos eram “caros e… o queijo e manteiga e figos secos regularmente são podres”. Irou-se o guarda e ofende-o: era “mal nascido e mal criado”. Insubmisso, este GMF!

A maioria dos presos, despojados de bens e de liberdade, humilhava-se. Acanhados aviltavam-se, o medo, como um cancro, criava metástases e tolhia a ação.

Ao fim de anos, comprovaram por muitas vozes a verdade das queixas. O alcaide e os guardas serão culpados por tratar “os presos com pouca caridade e muito mau modo”.

As condenações? Suavíssimas. O alcaide é multado “em a metade de um quartel do seu ordenado.” Francisco Carvalho é “asperamente repreendido”… O castigo de Pedro Álvares preceitua: “A partir de agora tem de fornecer de boa qualidade, sãos e pelo preço ordinário (…)”.

GMF e sua mulher cumpriram as penas. Quando o marido faleceu, Clara refugiou-se em Inglaterra; levou os seis filhos e um sobrinho. Em Londres, torna-se praticante do judaísmo e frequenta a Sinagoga de Bevis Marks.

Na primeira folha do processo inquisitorial de GMF, alguém escreveu a lápis: “Bisavô de Benjamim d’Israeli e primeiro Lord de Beaconsfield…” Ligação ao célebre primeiro-ministro britânico?

Em suma, a Inglaterra foi lugar de exílio de judeus portugueses. Este mês, soubemos que 300 judeus sefarditas do Reino Unido pediram a nacionalidade portuguesa. Por que razão optaram por Portugal? Pela memória de velhas raízes familiares?

Maria Antonieta Garcia