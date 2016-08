29 Jul 2016, 14:50h



Livros para férias

AS FÉRIAS aí estão sápidas e efervescentes e com elas a errância natural dos que vão à procura do mar, da montanha ou do campo. É o momento de abrirmos um livro por baixo de um pinheiro. Ou de entrarmos no mar com um livro na mão. Ou de levarmos uma mochila cheia de livros de bolso numa caminhada longa pelas montanhas. Em Portugal, quando alguém abre um livro num transporte público cai logo um dente ao Diabo. É logo motivo de chacota, suspeição ou embaraço. Raramente vi homens a ler em viagem. Ultimamente, fiz a minha costumeira viagem na linha da Beira Baixa e os únicos viajantes que tinham livros nas mãos eram três jovens franceses. Eu lia a custo na geringonça mas lia, sacudido como um abrunheiro pelas abanadelas monstruosas da carruagem sísmica. Por pouco não tinha um descolamento da retina. Debruçado sobre a mesa lia “ O Anão “ de Par Lagerkvist, Nobel de 1951, numa edição de 1958, dos Estúdios Cor. Lia entusiasmado a espantosa confissão de um anão que luta pela sua liberdade e dignidade. Esse livro foi-me recomendado pelo meu amigo Zé, marido da escritora Cristina Carvalho. De boca em boca passam felizes os livros. Espero pois ter sucesso com esta crónica. Nesse dia estava literalmente a ler em abanão na geringonça quando um vizinho meu me pergunta , depois de termos falado da situação péssima dos comboios em Portugal, qual o livro que devorava. E eu disse-lhe logo : “ O Anão” de Par Lagerkvist . E ele, diante destes nomes estranhos, calou-se. E voltou-se para o costume. Mais um adicto matemático do telemóvel, pensei.

Já que estamos nos comboios, falemos de dois livros que têm relações com eles e que são duas leituras salutares para férias. O primeiro, já aqui foi falado por mim, é “ Linha da Beira Baixa” de António Pinto Pires. Este covilhanense, que é uma das pessoas que sabe mais de comboios em Portugal, faz o histórico da célebre linha de comboio-de-ferro ( uma das mais belas do país) e inaugurada em 6 de Setembro de 1891. Através dos debates na Câmara dos Dignos Pares do Reino e na Câmara dos Deputados, Pinto Pires faz-nos descobrir todas as vivas discussões, altercações e finalmente decisões entre entusiastas e adversários da linha da Beira Baixa. O segundo é um romance que irei ler em férias algarvias e da autoria de João Ricardo Pedro, intitulado “ Um Postal de Detroit”, e que fala do desastre de Alcafache, um choque frontal entre comboios que ocorreu em Setembro de 1985. Depois do belíssimo “ O teu Rosto será o Último”, que se passa na região do Fundão, este livro é a grande confirmação de um escritor. São agora dois clássicos da literatura francesa que surgiram há dias nas livrarias: “ Extensão do Domínio da Luta” de Michel Houellebecq e “ O Caso Tulaev” de Victor Serge. O primeiro, que é indiscutivelmente o melhor livro do controverso e mediático escritor, narra a história de um informático que instala softwares e que tem um olhar cínico sobre a sociedade francesa, mergulhada em pleno liberalismo económico. Vale a pena ler este romance não só porque é o primeiro de Houellebecq mas também porque ele é, em meu entender, o seu melhor livro. Quanto ao segundo, numa edição da E- primatur, que está a editar livros formidáveis no panorama literário português através do processo crowdfunding, isto é, através de uma subscrição de leitores entusiastas, trata da morte do camarada Tulaev. O crime deste alto funcionário governamental russo, abatido na rua, vai revelar através de uma investigação policial um mundo unido pelo facto de ser inocente. Narrativa sobre o grande terror das purgas estalinistas, esta obra do famoso anarquista que viveu um calvário de vida, demonstra que Serge é não só um escritor político mas também um romancista fora de série.

Fui a França entretanto e de lá trouxe “ American Prophet” ( “ The White Boy Shuffle”) de Paul Beatty, um dos maiores nomes da escrita afro-americana. É a história de um poeta genial e basquetebolista, leader da comunidade afro, que vai desafiar a América . Um romance burlesco e profundo, um dos grandes sucessos em França este ano, que fala muito da cultura e da história dos negros americanos. Também adquiri “ Viagens Imaginárias” de Alberto Manguel. Hoje director da Biblioteca Nacional da Argentina ,em Buenos Aires, este famoso ensaísta e crítico literário, que viveu muitos anos em Poitiers, em França, onde tinha uma biblioteca com cerca de 20 mil livros, é aqui neste livro o nosso guia e conduz-nos por múltiplos textos que falam de viagens quiméricas em países impossíveis. As inúmeras narrativas revelam-se bem em aspectos dramáticos e ficamos maravilhados com a imaginação de escritores infatigáveis. Da nossa Beira, vêm dois ovnis editados pela A23 , que continua a maravilhar-nos. Debrucem-se sobre os seus últimos dois títulos “ Deixem os Balcões para os Solitários” de Jorge Flores e “ Olhos cheios de Fumo “ de Rui Pelejão e não ficarão arrependidos. Eis dois livros a ler com um Jameson ou um Mojito Gin na mão.

Ser ou não ser leitor, eis a questão. Temos pois aqui muito pão no forno para todo este Verão. E lembremo-nos do que disse Proust: « Uma obra necessita de um leitor. E este torna-se, quando lê, o leitor de si mesmo». Boas leituras!

Manuel da Silva Ramos