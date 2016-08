27 Jul 2016, 16:38h

Passatempo fotográfico Aldeias do Xisto & Jornal do Fundão Habilite-se a ganhar um voucher de duas noites para duas pessoas nas Aldeias do Xisto. As Aldeias do Xisto e o Jornal do Fundão lançam, durante o mês de Agosto, um passatempo fotográfico que dá destaque à vitalidade que o interior beirão ganha nesta época do ano. O objetivo é partilhar momentos de reencontro, de alegria, e de celebração das gentes deste território, premiando as fotografias mais votadas publicamente no Facebook das Aldeias do Xisto. Segue, em anexo, o regulamento do passatempo