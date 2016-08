22 Jul 2016, 11:40h

“Fim à Covilhã pasmada!” V NOS últimos quatro Pontos de Vista, todos sob o tema “Fim à Covilhã Pasmada” analisei, os quatro sectores que, no meu entender, merecem uma maior atenção, se quisermos, (eu quero) uma Covilhã fora do marasmo em que tem vivido. Hoje, irei analisar, do ponto de vista político, o método que, também no meu entender, é essencial implementar para se obterem resultados. Tenho, para mim, como certo, que no fim só ficamos com aquilo que fomos capazes de negociar. Aquilo, tudo aquilo, que obtivermos por imposição rapidamente se perde, basta, para tanto, que as circunstâncias, ou as correlações de força, mudem. Cumpre, assim, descobrir o método. Entendo, no que sei estar fortemente acompanhado, que o método de obtenção da tranquilidade que nos permita ter confiança no futuro tem duas componentes e uma capacidade, a saber: dizer a verdade e ser transparente, são as primeiras, a capacidade essa é a de saber explicar as razões dos comportamentos. Quanto mais as pessoas souberem o que se passa mais as faz interessar na coisa pública, mais as faz expressar a sua opinião, mais as faz serem solidárias com os resultados ou sentirem que os mesmos ficaram, eventualmente, aquém das expectativas. A única resposta à democracia é mais democracia. Não tenho qualquer dúvida que, tal como em 1974 havia quem considerasse que o povo português não estava preparado para a democracia, vão aparecer aqueles que vão afirmar a sentida e expressa necessidade de transparência como uma manifestação de populismo, acrescentando que, além do mais, as pessoas – até pelas dificuldades económicas que vivem - teriam dificuldade em compreender certos gastos. É este o meu grande ponto de divergência. Se há, como há crise económica mais cuidado se deve ter em utilizar os dinheiros públicos. Eu entendo que deve ser público – de preferência publicado na net – tudo o que de essencial se passa no Município da Covilhã (mas não só neste e não só no poder local). A agenda dos Presidente e dos Vereadores deve ser pública. Os cidadãos têm o direito de saber onde estão os eleitos e o que eles fizeram ao longo do dia – com quem conversaram, o que despacharam – como têm o direito de saber o que no caso de se terem ausentado – foram fazer e quanto gastaram. Os eleitos não se podem esquecer que o dinheiro que lhes paga os ordenados é de todos nós. Por isso é de comezinho entendimento que quem paga exija saber como é gasto o seu dinheiro A transparência impõe que haja critérios, que se defina quanto é que a edilidade paga por refeições e/ou por dormidas. Qual é o mal de saber isso? Qual é o mal de se saber se o eleito A ou B decidiu ficar a dormir em Lisboa? E de saber a sua justificação para tal comportamento? O eleito, que está a usar dinheiro que não é dele, mas sim de todos, terá obviamente que explicar a razão da opção. Mas a transparência passa também pelo controlo dos gastos, a publicação de uma listagem indicando os funcionários que usam telemóvel público, qual o valor do plafond que a Câmara paga, é essencial para que se saiba o que gasta e como controlar os gastos. Não se percebe porque é que todas actas de todos os concursos, todos os despachos de adjudicação não são publicadas na Net de molde a que todos os que estão interessados possam verificar a boa utilização dos dinheiros e a justeza das decisões. Porque é que os contratos, independentemente de movimentarem milhões de euros ou somente meras centenas, não são publicados? Não têm os cidadãos o direito de estudar, ler e eventualmente ter uma visão crítica dos contratos que os eleitos celebraram? É claro que têm. Porquê, então o secretismo que se vive, cumpre perguntar. Será que que algum de nós tem dúvidas sobre a verdadeira razão de assim não ser… Já antevejo a desculpa para nada disto se fazer. Com a publicação da agenda pode-se dar a conhecer a um concorrente uma negociação que esteja a decorrer. O mal, o erro desta desculpa é pensar – o que, infelizmente, muitos políticos pensam – que as pessoas são lorpas e não percebem a diferença entre a estrada da Beira e a beira da estrada (para usar a expressão do Primeiro Ministro).O que é que pode estragar um investimento a mera menção na agenda: “almoço com investidor”. Esta nota permite que amanhã um qualquer outro elemento da vereação pergunte quais os desenvolvimentos desses contactos. Torna tudo mais claro, mais transparente. Ou será que há medo da transparência? Os políticos, todos eles, terão, um dia, que perceber que não são uma espécie de heróis, detentores da verdade, salvadores detentores da mezinha purificadora, e terão também que perceber que o facto de terem sido eleitos não os unge com uma qualquer bênção que os torna infalíveis e dispensados de prestar contas; ao invés, os políticos têm a obrigação de permitir que todos os detalhes, desde logo públicos, mas também da sua vida privada, sejam analisados e, eventualmente, criticados. Alvaro de Campos, o heterónimo de Pessoa, num dos seus poemas, tudo explica. Aqui fica, na convicção, sentida é séria, que outros os sintam e leiam, como eu: “Já sei: alguém disse a verdade…/ Até os cordéis parecem aflitos, / Entra neste lar o objectivo. /E cada um ficou de fora, como um pano na corda / Que a chuva apanha esquecido na noite de janelas fechadas.” Por aqui fico. Tenho a noção que, se nada se fizer, o que conta, o que infelizmente vai contar é a “mercearia”, o saber de fidelidades (geometricamente variáveis) feitas nas vésperas do jogo da distribuição de lugares - saber quantos dos “meus” entram vai ser essencial. Será, não nos iludamos, assim até que as pessoas permitam que assim seja. Há que repor a esperança de que somos capazes, de que queremos a mudança, de que temos, o trabalho, a capacidade e a força de vontade, tudo o necessário para ganhar o futuro. Temos a certeza de que continuaremos a viver neste mundo do faz de conta, a endividarmo-nos a um nível que não tem explicação, a sermos, cada dia que passa, menos os que que aqui residem; a continuarmos neste jogo de distribuir lugares, a dizermos mal dos outros para justificar os nossos insucessos; a gastarmos dinheiro em vez de o investirmos, se não ousarmos mudar, se não ousarmos viver na verdade e na transparência. Em Setembro, dado que Agosto é isso mesmo, voltarei. A todos boas férias. Francisco Pimentel