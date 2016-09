22 Jul 2016, 11:39h

A seleção e a vã glória de protocolar A VITÓRIA da seleção portuguesa de futebol no Europeu pode constituir um importante contributo para a estratégia de desenvolvimento regional. A atitude e o comportamento da seleção como um todo e dos jogadores individualmente provaram que a vitória se faz com todos: novos, velhos; mais ou menos experientes; os fortes e até aqueles que todos repudiavam e rotulavam como os fracos. Da vitória individual e coletiva fica para a história, mais uma vez, a prova de que os fracos são tão decisivos quanto os fortes e que, quando munidos de fé e uma vontade única podem derrotar os favoritos e ser campeões. No plano da competitividade regional esta lição deveria estar sempre presente na mente dos líderes locais. Uma região não pode querer ser forte quando não atua em equipa, quando não possui uma visão e muito menos uma ambição comum capaz de contagiar de coragem, determinação e ambição os residentes. Uma região que se quer competitiva, a ganhar campeonatos ao nível social e económico, deve permanecer em constante cooperação e atuar de modo organizado para o êxito comum. É isso que distingue as regiões vendedoras das perdedoras. Foi também isso que determinou a vitória da seleção. Uma visão e uma ambição comuns que avivou o fogo latente em cada um: na defesa, na baliza, no ataque, no banco e até nas bancadas reais e virtuais. Este exemplo de assimilação comum e integração de desejos individuais pode bem servir de inspiração aos atores públicos e privados locais para passarem das palavras, declamadas e escritas, aos atos. A observação atenta das notícias acerca da assinatura de protocolos na imprensa regional é reveladora de como, semana após semana, são intentadas várias congregações de interesses e vontades. Promessas expressas através de palavras de circunstância que acompanham as juras e votos de fidelidade reduzidos a escrito nas dezenas ou mesmo centenas de protocolos assinados entre instituições, organismos e entidades locais. Contratos que, na maior parte dos casos, após a assinatura não deixam rasto ou não se lhes conhece os resultados, seja por falta de transparência na divulgação ou ausência de resultados palpáveis. Um facto que arruína, ainda mais, a confiança e a esperança das populações nas palavras, mesmo nas escritas. Não é suficiente anunciar que se vai trabalhar para ganhar, é igualmente necessário mostrar o que se conseguiu alcançar. Esta assinatura massiva de protocolos entre atores locais é a prova de que a região não atua em uníssono. Não partilha uma visão comum única e global, limitando-se a estabelecer metas individuais, para as quais se convida este ou aquele amigo para com ele partilhar o banquete das “vitóriazinhas”. Em suma, não se joga como uma equipa, apesar da vã coesão tão profusamente protocolada. Tente o leitor imaginar como seria um jogo de futebol se antes de cada passe os jogadores envolvidos tivessem de promover uma cerimónia para entre eles assinarem um protocolo. Uma visão surrealista, concordemos. É imperativo que, a bem do desenvolvimento e competitividade regional, sejam edificadas verdadeiras redes de cooperação e desenvolvimento em que os intervenientes locais se alinhem, de uma vez por todas, em torno de um objetivo comum que seja simultaneamente prático, tangível, compreensível e alcançável, favorecendo a complementaridade em detrimento do protagonismo. Talvez assim, um dia, as gentes desta Beira, unidas, tenham um bom motivo para saírem massivamente à rua a festejar uma vitória que não esteja ligada exclusivamente ao futebol. Paulo Duarte