18 Jul 2016, 11:58h

O chico esperto ENTRE os escritores portugueses que procuraram retratar a psicopatologia nacional – com os seus tipos, os seus tiques, a suas taras – Eça de Queirós ocupa, sem dúvida, um lugar à parte. Acho, apesar disso, que Eça não terá dado o merecido relevo àquele que é, em minha opinião, um dos produtos mais genuínos dessa psicopatologia: o chico esperto. Mas o que é o chico esperto? De acordo com a etimologia, “chico” vem do latim ciccu, que significa “coisa pequena”; “esperto” vem do latim expergitu, que significa “acordado”, no duplo sentido de desperto e de ladino, sendo que é este último sentido que aqui está em causa. Portanto, um chico esperto seria, a acreditarmos na etimologia, um “pequeno ladino”. Mas a utilização corrente da expressão aponta num outro sentido, contrário – de facto, o chico esperto é um espertalhão ou mesmo um espertalhaço, isto é, um grande ladino, um sujeito muito ladino. Os chicos espertos existem em todas as regiões do país, em todos os sectores de atividade nacional, em todas as classes sociais e profissões; em muitos casos, para acharmos um chico esperto bastará olharmo-nos ao espelho. O mesmo é dizer que, tal como acontece com o médico e o louco, de chico esperto todos temos um pouco. Tal não significa, no entanto, que todos os chicos espertos sejam igualmente espertos, que não haja chicos espertos muito mais espertos do que outros. Quando é descoberto ou mesmo desmascarado na praça pública, como frequentemente acontece – e hoje acontece cada vez mais, com a pressão dos meios de comunicação social -, o chico esperto revela-se, afinal, dotado de um tipo especial de esperteza: a esperteza saloia, isto é, uma falsa esperteza, uma esperteza que acaba por se revelar o seu contrário. Este é, certamente, o caso de um dos maiores chicos espertos nacionais dos últimos tempos, o Sr. Durão Barroso, ao querer convencer-nos de que a sua anunciada ida para a Goldman Sachs nada tem a ver com a sua presidência da União Europeia e o seu apoio permanente a Merkel, às políticas austeritárias e ao grande capital financeiro. Ou ainda que, no fundo, tal ida não é senão o corolário lógico de uma vida política que começou nos idos de 1975, nos bancos da Faculdade de Direito, a defender de forma acérrima e por vezes violenta a classe operária e camponesa…. Paulo Serra