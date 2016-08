18 Jul 2016, 11:57h



A universidade que se entranha e frutifica

ATÉ ao fim da monarquia, há pouco mais de 100 anos, apenas a Universidade de Coimbra formava as elites que geriam o império pluricontinental Português. O Sol nascia em Timor, ensombrava Macau, passava pelo Estado Português da India, por Moçambique, Angola, Guiné, São-Tomé, Cabo-Verde, e ia até ao Minho, pondo-se nos Açores.

Em 1986 foi criada a Universidade da Beira Interior, no seguimento das novas universidades do Porto e de Lisboa, que nasceram apenas em 1911, e das outras mais recentes criadas nos anos 70 do século XX. Pela primeira vez a região da Beira Interior pode formar as suas elites ao mais alto nível e de forma independente. Esta independência na criação das elites alastrará com efeitos extraordinários, e inimagináveis, sobre o futuro de toda esta região.

Até há trinta anos o grosso das estruturas do estado baseava-se, em grande medida, nos quadros intermédios que provinham dos seminários e dos poucos liceus nacionais distribuídos pelo território. Em qualquer repartição de finanças, secretaria camarária, ou de tribunal, a presença desses letrados fazia funcionar a máquina do estado. Os quadros superiores eram escassos, e destinavam-se apenas às posições de maior responsabilidade. As empresas privadas pouco os utilizavam, em face dessa míngua. O estado de desenvolvimento do país era o reflexo destas condições.

É fácil de ver que uma região como a Beira Interior teria pouca capacidade de reivindicação e de pressão sobre o poder do estado. Com o surgimento da Universidade da Beira Interior é todo um paradigma que se altera. Hoje quando visitamos um hospital ou centro de saúde, é habitual encontrar médicos formados na UBI. Hoje, muitas das empresas são dirigidas por gestores formados na UBI, e criam produtos de qualidade superior fruto da excelente qualidade dos engenheiros que nela são formados. Uma grande parte dos professores do ensino secundário também ali foram formados. Jornais, televisões e rádios, locais e nacionais, beneficiam dos profissionais da comunicação que na UBI se instruíram.

Hoje em dia é já habitual os pais recomendarem aos filhos a inscrição na Universidade da Beira Interior. E muitos desses pais até se formaram em Universidades do litoral do país. No entanto reconhecem, através do contacto próximo com os profissionais nela formados, a excelência da formação. Esses pais sabem que, ao recomendarem aos filhos a matrícula na UBI, estão a prepara-los para fazer parte da elite regional que garantirá o futuro de toda uma região. E, mais do que isso, sabem que se os filhos desejarem prosseguir uma carreira internacional a UBI é uma instituição plenamente reconhecida.

O reconhecimento internacional advém da elevada qualidade da investigação científica, com convites de Universidades estrangeiras para que os professores da UBI integrem projetos de investigação conjuntos. Mas, e também, pelo número crescente de estudantes que vêm de outros países para estudar na UBI. Há 10 anos apenas o faziam por intercambio Erasmus, hoje veem logo desde o primeiro ano para terminar o seu curso na UBI. A Universidade tornou-se uma instituição cosmopolita, com cerca de 12% de estudantes estrangeiros.

A visão do mundo que os seus estudantes adquirem advém da qualidade dos professores, que possuem uma permanente rede de contactos internacionais, e também do convívio com outras culturas e saberes, ao interagir com os outros estudantes internacionais. Hoje, a Universidade da Beira Interior exporta formação internacional ao mais alto nível. Não se trata apenas de Licenciados ou Mestres, pois uma parte significativa dos estudantes de Doutoramento são de origem estrangeira. A UBI exporta conhecimento científico para todo o Mundo.

Podemos dizer que a ambição original da criação da UBI já foi há muito ultrapassada. De uma universidade que procurava contribuir para a formação de quadros na região, transformou-se num verdadeiro ator de desenvolvimento e de geração da economia do conhecimento. Hoje, os seus diplomados estão espalhados pelos órgãos de governo nacional e local, e atingem postos de elevada responsabilidade em empresas multinacionais, em Portugal e no estrangeiro.

Que diferença para o panorama de há 100 anos, onde a região era tratada como uma colónia subserviente, com escassa intelligentsia própria. O efeito destas elites que paulatinamente se espalham por toda a região, e infiltram o aparelho do estado e empresarial, é inimaginável. Não admira que os pais recomendem a UBI aos seus filhos. Às vezes é preciso olhar para longe para enxergar o que temos de bom diante de nós. Este é também um aviso contra a tentativa de regressar ao Séc. XIX, e ao centralismo de Coimbra no conhecimento e no Estado.

José Páscoa