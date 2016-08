18 Jul 2016, 11:55h



Acendam as luzes dos museus

HÁ EM Portugal museus que são puros e simples desertos. Museus disto, museus daquilo, cujos funcionários viajam sobre o camelo, ou o dromedário, da sua absoluta solidão. Ninguém lá entra. A manhã passa, e nunca mais acaba de passar, vai-se tomar um cafezinho para convencer os ponteiros do relógio a avançarem, mas os minutos nunca mais acabam, até que chega a hora do almoço, mas caramba: falta escoar a tarde toda. O empregado do museu sai de lá esgotado, exausto de não ter feito absolutamente nada.

Nestes museus, existe um sábio costume: apagar as luzes. Ficam as salas, as galerias numa económica penumbra com os quadros, ou as peças etnológicas, a dormitarem. Quando muito raramente aparece alguém, o funcionário sorri, divertido com o facto ter acontecido alguma coisa naquele dia, e diz: “Deixe-me ir à frente acender as luzes”. Já me aconteceu isto na Covilhã, em Lamego, noutros sítios. Para mim, trata-se de um dado cultural importante: muitos museus no país vegetam na meia-luz do esquecimento.

Talvez por isso, quando passamos pelas salas, pelos corredores destes sítios, as peças expostas como que se espreguiçam diante dos nossos olhos. Já vi um quadro que bocejava, e uma jarra de porcelana que deu uma volta na vitrina em que estava exposta, para continuar o seu sono. Atenção que este fenómeno não se dá apenas na província: certos museus do Porto, de Lisboa, também vivem horas destas, catatónicas.

Estes espaços discretos, pairando na sua solidão, contrastam, isso sim, com as Babilónias dos grandes museus europeus, como o Louvre, em Paris, ou a Galeria dos Ofícios, em Florença. Aí, pelo contrário, uma pessoa experimenta uma vertigem de multidões. Veem-se quadros, mas também ombros, cabeças, enquanto se ouve a conversa dos guias numa Babel de línguas. Para espreitar a Gioconda, temos de nos esgueirar por entre um coreano, duas chinesas e um brasileiro, todos eles armados de câmaras ou iPhones. Vê-se a tela de Leonardo pelo buraco da fechadura da turba que passa sem cessar diante dela.

Mas voltemos aos nossos museus desertos, que eles bem precisam de companhia. Esta história de eles terem as luzes apagadas pela ausência de visitantes ensinou-me uma verdade preciosa: a vida cultural deste país depende, em boa parte, dos nossos passos: da nossa atitude como cidadãos. Não é só uma questão de o Estado apoiar. O teatro a que não vamos torna-se um cenário que vai morrendo. O bom livro que não compramos desliza das prateleiras para o limbo. E, quando copiamos ilegalmente da Internet filmes ou músicas, estamos a degolar partituras, a assassinar fotogramas. Pelo contrário, ao lermos um romance, alumiamos a candeia de segredos que nele vive. E, se formos a um espetáculo, nós somos a verdadeira luz que ilumina o palco. Aqui fica um conselho para estas férias: acendam as luzes dos museus, visitando-os. Eu próprio confesso não conhecer ainda alguns da nossa região – lá irei neste Verão acender-lhes as luzes, se estiverem apagadas.

Gabriel Magalhães