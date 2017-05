Mais de um centena de aves resgatadas na fronteira

O Comando Territorial da GNR da Guarda, através Núcleo de Proteção Ambiental (NPA), resgatou esta segunda-feira, na fronteira de Vilar Formoso,125 aves que estavam a ser transportadas em más condições.

O Centro de Cooperação Policial e Aduaneira de Vilar Formoso solicitou a colaboração do NPA para verificação das condições de transporte de uma viatura, proveniente da Bélgica com destino a Vila Nova de Gaia, onde seguiam as 125 aves.

Os animais foram resgatados e entregues posteriormente ao parque biológico de Gouveia e ao Jardim Zoológico de Lisboa.

Foram ainda elaborados dois autos de contraordenação aos responsáveis pelo transporte.