Torres dos Ferreiros vai tornar-se visitável

A Câmara Municipal da Guarda vai avançar com o projeto que torna a Torre dos Ferreiros visitável e que contribuirá para o aumento da oferta turística da cidade.

Segundo o autarca Álvaro Amaro, o projeto, já aprovado pela Direção-Geral do Património e pela Direção Regional de Cultura do Centro, custa entre 500 a 600 mil euros e já tem financiamento europeu assegurado.

A intervenção contempla, entre outras ações, a construção de um elevador no exterior do monumento e também a requalificação do acesso interior por escadaria.

Amaro adiantou que o monumento tem uma “bonita vista” sobre a cidade mais alta do país, mas, tal como se encontra atualmente, praticamente ninguém “lá pode subir”.

Com a intervenção, que estima possa estar concluída “dentro de dois anos”, a Guarda ganha um novo motivo de atração turística.

A autarquia anunciou também esta segunda-feira que pretende requalificar o edifício do antigo Paço Episcopal. A intervenção contempla, entre outras ações, a requalificação do espaço interior do atual museu e a construção de um novo edifício, no pátio exterior, onde serão instalados os futuros Museu da Cidade (desde a Pré-História até à atualidade) e Centro de Arte Contemporânea.

O projeto chama-se Quarteirão das Artes e agora estará, de 16 de maio a 16 de junho, “em debate público”, todas as terças-feiras, das 10:00 às 12:00, com a presença dos três técnicos da autarquia envolvidos na sua execução (João Mendes Rosa – diretor do Museu, Vítor Pereira – arqueólogo e Fernando Lopes – arquiteto). Todos os cidadãos poderão dar a sua opinião.