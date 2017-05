Homem gravemente ferido após despiste de trator

Um homem de 68 anos ficou hoje ferido com gravidade devido ao despiste de um trator agrícola, na localidade de Carvalhal da Louça, Seia, informou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda.

Segundo a fonte do CDOS, o despiste ocorreu pelas 8:26 e o ferido grave, que foi transportado para o hospital num helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), era o seu condutor.

Estiveram no local do acidente, para além do meio aéreo, uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) do INEM, elementos dos bombeiros voluntários de Seia e da GNR, num total de nove homens e quatro viaturas.