Este domingo é para os burros

A aldeia de Vila Ruiva, no concelho de Fornos de Algodres, vai acolher, este domingo, dia 14, mais uma edição do “Spring Burros Fest”, evento organizado pela União das Freguesias de Juncais, Vila Ruiva e Vila Soeiro do Chão.

A iniciativa começa pelas 10:00 com a concentração dos burros e desfile, seguindo-se, às 11:00, a consulta veterinária, tratamento de pelo e cascos.

O programa inclui ainda, pelas 13:00, um almoço solidário cujas receitas revertem para a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Fornos de Algodres e uma tarde musical com os grupos Cecina de Léon Folk (Espanha) e Concertinas de Cucujães.