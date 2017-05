Dois mortos por intoxicação com braseira

Um adulto e uma adolescente morreram hoje, em Malpartrida (Almeida), na sequência de uma presumível intoxicação com monóxido de carbono, tendo outras duas pessoas recebido tratamento hospitalar, informou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda.

A eventual intoxicação destas pessoas por monóxido de carbono de uma lareira ou braseira “ainda está a ser investigada” pelas autoridades, adiantou a fonte.

Às 11:00, segundo a mesma fonte do CDOS, estavam no local elementos da GNR e da Polícia Judiciária, sendo esperada autorização para remover os corpos.

As vítimas mortais foram um homem de 42 anos e uma rapariga de 14, disse à Lusa fonte dos bombeiros de Almeida, acrescentando que a investigação está a cargo da Polícia Judiciária.

O alerta foi dado cerca das 06:15, via 112, tendo os feridos sido transportados para o Hospital da Guarda.

Estiveram também no local os Bombeiros de Almeida e a Cruz Vermelha de Vilar Formoso, num total de oito operacionais, com quatro ambulâncias, além de uma equipa em viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital da Guarda.