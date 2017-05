Dois feridos graves após despiste

O despiste de um automóvel ligeiro, na manhã deste domingo (às 7:10) em Cerejo, no concelho de Pinhel, provocou dois feridos graves e dois ligeiros, confirmou ao JF o Comando Distrital de Operações de Socorro da Guarda.

Inicialmente, o alerta apontava para uma situação de maior dimensão, com possível colisão de várias viaturas, tendo sido mobilizados dezenas de homens e vários veículos dos bombeiros de Pinhel, Vila Franca das Naves, Trancoso e Almeida, mas já no local as autoridades e forças de socorro perceberam que se tratava apenas de um despiste.

Ainda assim, os dois feridos com maior gravidade tiveram de ser desencarcerados, sendo depois transportados para o hospital da Guarda.