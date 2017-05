Caixa: autarcas de Almeida não foram recebidos

Contrariamente ao que esperavam, o presidente e vice-presidente da Câmara Municipal de Almeida, António Batista Ribeiro e Alberto Morgado, não foram recebidos esta terça-feira pela administração da Caixa Geral de Depósitos (CGD) em Lisboa.

Tudo porque a população voltou a “invadir” a partir das 14:30 as instalações do banco público, protestando contra o anunciado encerramento.

Perante isto, a CGD cancelou a reunião e endureceu o discurso. “A Caixa continuará a servir os cidadãos do concelho de Almeida e está disponível para encontrar, em articulação com as autoridades locais, a melhor forma de servir a população. No entanto, face à ocupação da agência, mais uma vez, hoje, deixou de fazer sentido realizar qualquer reunião com aqueles responsáveis, porquanto essa situação configura uma forma de pressão reiterada, não legítima e imprópria de um Estado de Direito. A Caixa cumpriu a sua parte. Mas recusa aproveitamentos políticos de qualquer ordem”, disse em comunicado.

E no documento fica outra frase que dá a entender que o balcão de Almeida vai mesmo fechar. “A Caixa continuará no concelho de Almeida através da sua agência de Vilar Formoso, assegurando deste modo a presença em todos os concelhos em que vinha atuando.”

Mas os autarcas não desarmam e prometem continuar a lutar ao lado da população.