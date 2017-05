Os rios que a Beira desenhou

A nossa região é servida por rios de águas frescas e cristalinas, rodeados por aldeias de uma arquitetura rústica e bela e de uma simplicidade ímpar, que se liga em perfeição com a natureza.

A Beira Interior é uma região bastante rica em recursos naturais, como os hídricos, provenientes das bacias hidrográficas do Douro, do Tejo, do Mondego e do Zêzere. Estas, para além do forenecimento de água, permitem a produção de eletricidade em várias barragens e centrais hidroelétricas.

Uma das riquezas da região é a abundância de fontes de água de nascente e águas minerais naturais, que são exploradas por várias empresas, dando origem às mais conhecidas marcas de água do nosso país.

Na galeria mostramos-lhe os rios desenhados nas paisagens beirãs, desde os maiores aos mais pequenos, nascidos em Espanha ou nas nossas montanhas. Conhece-os todos? Lembra-se de mais algum?

Mariana Rodrigues