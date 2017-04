Primeiras cerejas do Fundão do ano leiloadas em Lisboa

Em mais uma original operação de marketing, a Câmara Municipal do Fundão e a Cerfundão organizam no dia 4 de maio um leilão das primeiras cerejas deste ano. A iniciativa realiza-se às 18:30, no Palácio da Memória, em Lisboa, tendo como objetivo promover a investigação da cereja nas áreas da saúde e do bem-estar.

O montante arrecadado irá ser aplicado no Fundo de Investigação da Cereja do Fundão, na área da saúde, sendo este fruto rico em antioxidantes, designadamente compostos fenólicos e vitaminas, e tendo efeitos benéficos na prevenção do cancro.

O Município do Fundão irá disponibilizar transporte para quem pretender participar neste evento. O autocarro irá sair da Praça Amália Rodrigues, no Fundão, no dia 4 de maio, às 14:00.