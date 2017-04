Sodecia cria mais 60 postos de trabalho

O grupo industrial Sodecia vai investir seis milhões de euros na ampliação da unidade industrial que possui na cidade da Guarda e assim criar 60 novos postos de trabalho.

Segundo o presidente da Câmara Municipal da Guarda, Álvaro Amaro, o investimento também estava a ser disputado pela República Checa, mas o grupo escolheu Portugal por a fábrica da Guarda ter reunido “as melhores condições técnicas, industriais e económicas”.

A Sodecia da Guarda conseguiu um negócio de produção de mecanismo para a nova caixa de velocidades de uma viatura Mercedes com produção prevista para o período de 2019 a 2028.

O investimento aproximado de seis milhões de euros será para “iniciar ainda este ano”, contando a empresa criar “60 novos postos de trabalho”.

Segundo Álvaro Amaro, a empresa adiantou ainda que a unidade da Guarda “conseguiu reunir as melhores condições técnicas, industriais e económicas associadas com o forte compromisso para atender os níveis de satisfação do cliente”.

A Sodecia, instalada no parque industrial da Guarda, inaugurou em setembro de 2014 uma nova linha de produção de caixas de velocidades da Daimler, que representou um investimento de cerca de 5,5 milhões de euros e permitiu criar 54 postos de trabalho.

A unidade instalou-se em 1988 e produz componentes para a industrial automóvel ao nível da suspensão, depósito de combustível, caixas de velocidade e carroçarias, entre outros.