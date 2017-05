H2otel recebe mais um prémio internacional

O H2otel – Aquadome, de Unhais da Serra, foi distinguido com um prémio especial na categoria de Medical Spa Inovador, no Congresso da European Spas Association (ESPA), realizado em Roma (Itália).

O administrador-executivo do grupo Natura IMB Hotels, Luís Veiga, refere que “este prémio é o corolário do esforço desenvolvido por uma equipa dedicada, não só médica e paramédica em full-time no complexo, mas também dos outros departamentos. São afinal 15 a 16 pessoas que, de forma personalizada, acompanham os clientes em estadias prolongadas, num ambiente único e relaxante em pleno Parque Natural da Serra da Estrela”.

O congresso contou com a presença dos melhores SPAS europeus e a atribuição deste galardão surpreende pela oferta existente, ainda que limitada, a nível europeu, deste tipo de serviços muito especializados.

Recorde-se que o H2otel Congress & Medical Spa e o Aquadome – The Mountain SPA fica localizado num vale de origem glaciar, a uma altitude de 750 metros. Este complexo corresponde a uma construção de raiz, integrada a nível arquitetónico no espaço envolvente, recorrendo a materiais e cores que fazem parte do ADN da região.

Inaugurado em 2011, este hotel do Grupo IMB Natura Hotels tem já merecido diversas distinções, que espelham a excelência do serviço e atividades disponibilizadas no complexo. Com 90 quartos, dos quais 17 suites e suites duplex, o H2otel integra ainda um Centro 100% Wellness denominado Aquadome.