Freixo de Numão investe seis milhões para reconverter vinhas

A Cooperativa de Olivicultores e Vitivinicultores de Freixo de Numão (COVFM) e os seus associados investiram nos últimos cinco anos cerca de seis milhões de euros na reconversão de vinhas, com recurso a fundos provenientes do programa VITIS.

Ilídio Santos, presidente da direção da COVFM, disse à agência Lusa que a reconversão da vinha na área de influência daquela cooperativa do concelho de Foz Côa aumentou em cerca de 50% a produção de vinho, o que obrigou a uma restruturação da estrutura da adega cooperativa.

“Por este motivo, a Cooperativa viu-se obrigada a realizar um conjunto de investimentos superiores a um milhão de euros, recorrendo ao crédito bancário em 750 mil euros, colocando uma dúzia de novas cubas de fermentação e duplicando a capacidade de frio, entre outras melhorias”, explicou o dirigente.

Segundo previsões dos dirigentes da estrutura vitivinícola, as obras de modernização em cursos na COVFM estarão concluídas no final de julho.

Nos últimos dez anos, a Cooperativa de Olivicultores e Vitivinicultores de Freixo de Numão “passou de uma situação de grandes dificuldades, para uma posição sólida”.

“Apostámos numa gestão de rigor e de transparência. Há cinco anos, realizamos então, um conjunto de obras que nos permitiu aumentar a qualidade e quantidade dos vinhos”, disse Ilídio Santos.

O programa Regime de Apoio à Reestruturação e Reconversão das Vinhas (VITIS) está em vigor até 2018, o qual concede ajudas à replantação, reenxertia ou sobreenxertia de vinha.

A COVFM está situada no concelho de Vila Nova de Foz Côa, distrito da Guarda, em plena Região Demarcada do Douro, e está a celebrar o seu 60º aniversário com uma agenda ” repleta de iniciativas”.

A Cooperativa agrega mais de um milhar de produtores de vinho e azeite daquele território do Douro Superior.