Centroliva já está de novo a laborar em Ródão

A empresa Centroliva, de Vila Velha de Ródão, reiniciou a laboração, após a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) verificar que estão salvaguardadas as emissões poluentes para a atmosfera.

“Na sequência do términos dos trabalhos da instalação dos filtros de manga nas duas caldeiras e, a requerimento do operador dado que estavam salvaguardas as medidas para a prevenção e controlo das emissões de poluentes para a atmosfera, foi determinado em 05 de maio de 2017, pela CCDRC, a cessação das medidas cautelares de encerramento parcial”, refere em comunicado a Comissão de Coordenação.

A empresa de Vila Velha de Ródão, no distrito de Castelo Branco, dedica-se à produção de energia elétrica a partir da combustão de biomassa e possui para o efeito duas caldeiras.

Na sequência da constatação de vários incumprimentos pela empresa, nomeadamente falta da monitorização das emissões e do respeito pelos valores limite de emissão, a CCDRC determinara em 10 de março deste ano, o encerramento parcial da laboração da instalação e procedeu à selagem das duas caldeiras, tendo em conta “o perigo grave” para o ambiente e para a saúde pública.

No documento enviado à agência Lusa, a CCDRC explica que “a unidade [fabril] não tinha instalados sistemas eficientes de tratamento das emissões para a atmosfera” e adianta que, desde então, a empresa procedeu à instalação de filtros de manga nas duas caldeiras e a um conjunto de melhorias que permitem o controlo e tratamento dos efluentes gasosos das duas chaminés.