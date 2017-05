Candidatura para ter “Wi-Fi” em todas as Aldeias Históricas

A Aldeias Históricas de Portugal – Associação de Desenvolvimento Turístico, em articulação com os municípios que a integram (Almeida, Arganil, Belmonte, Celorico da Beira, Figueira de Castelo Rodrigo, Fundão, Idanha-a-Nova, Mêda, Sabugal e Trancoso), vai fazer uma candidatura única à Linha de Apoio do Turismo de Portugal para Disponibilização de Redes Wi-Fi.

O objetivo é, naturalmente, dotar as 12 Aldeias Históricas de Portugal com infraestruturas tecnológicas de disponibilização de acesso à internet e de interação dinâmica com os patrimónios e serviços.

Será possível assim, entre outras metas, valorizar os recursos naturais e culturais como pilares da diferenciação de um destino turístico sustentável – melhorar a experiência turística e diminuir a sua pegada ecológica; criar novas oportunidades de negócio ancoradas em plataformas tecnológicas, que vão desde à interpretação da oferta até às questões relacionadas com a mobilidade; ou reforçar a capacidade de monitorização do ecossistema da atividade turística.