Beira Interior já perdeu este ano 39 empresas por insolvência

O número de empresas insolventes em Portugal foi de 1.557 no primeiro semestre deste ano, diminuindo em 22 por cento face ao mesmo período em 2016.

Na Beira Interior, foram 39 as empresas em insolvência nos primeiros seis meses de 2017. No distrito de Castelo Branco foram 23, o que significa uma redução de 23 por cento em relação ao mesmo período do ano passado, quando se verificaram 30 insolvências.

Em relação ao distrito da Guarda, no primeiro semestre deste ano registam-se 16 insolvências, o que representa uma descida de 20 por cento em relação a 2016 (tinha-se registado 20).

Ao invés, em Castelo Branco nasceram no mesmo período 263 empresas no primeiro semestre de 2017, enquanto na Guarda surgiram 178.

No total do país, registou-se a constituição de 22.753 empresas/ sociedades, o que representa um aumento de 5%, comparativamente com o mesmo período de 2016.

Estes dados são retirados de um estudo enviado ao Jornal do Fundão pela COSEC, seguradora líder nos ramos do seguro de créditos e caução.

Filipe Sanches