Taça de campeões europeus vem à região

A um mês e meio do início de mais um torneio importante para a seleção portuguesa de futebol (Taça das Confederações), a Federação Portuguesa de Futebol acaba de lançar a iniciativa “Tour dos Campeões Europeus”, que visa reavivar o espírito dos campeões da Europa e vai levar o troféu conquistado em França no ano passado a todas as capitais de distrito do país (sempre um dia em cada cidade entre as 11 as 20 horas).

Naturalmente, a Beira Interior também é contemplada com a visita. Na Guarda será no dia 19 de maio, junto à Sé Catedral. No dia seguinte o troféu estará em Castelo Branco, na Devesa.

Haverá um camião onde estará a taça e no qual serão disponibilizados ao público diversos conteúdos exclusivos da FPF, que incluem vídeos dos momentos mais significativos e privados vividos pela Equipa das Quinas no dia da inesquecível final com a França.

Ainda no futebol de seleções, o distrito da Guarda recebe até terça-feira o Torneio de Desenvolvimento UEFA, no escalão de Sub-16 masculinos, que conta com as selecções de Portugal, Suécia, Rússia e Turquia. Os jogos serão disputados nos estádios da Guarda, Fornos de Algodres, Gouveia e Seia. Depois deste Torneio de Desenvolvimento UEFA, no escalão sub-16 masculinos, o distrito da Guarda vai receber de 12 e 16 de Maio o torneio de sub-16 femininos.