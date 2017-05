Sp. CovilhÃ£ despede-se em casa com empate

O Sp. Covilhã não foi além de um empate (1-1), este domingo, frente ao Santa Clara, naquele que foi o último jogo em casa desta temporada.

Com este resultado, os serranos caem para o 10.º lugar (com os mesmos 59 pontos da Académica), ficando mais difícil o objetivo de terminar no top 5, mesmo ganhando no último encontro, dia 21, em Freamunde.

No Santos Pinto, o Santa Clara marcou cedo, logo aos 3′, com os covilhanenses a terem de reagir. Demoraram algum tempo a acertar agulhas, mas na segunda parte o avançado Onyeka, já depois de ter enviado uma bola ao poste, acabou mesmo por empatar a partida, aos 81 minutos.