Serranos com manutenção virtual após vitória suada

Ao derrotar este domingo o Gil Vicente por 2-1, o Sp. Covilhã garantiu desde já a manutenção na II Liga de futebol e ascendeu ao décimo lugar, que coincide mais com o real valor da equipa.

Os últimos quatro lugares (descida direta) estão definitivamente afastados, mesmo que os serranos percam as três partidas finais. E também as duas posições do playoff de manutenção já não serão para a turma da Covilhã, uma vez que será praticamente impossível o Ac. Viseu, o Cova da Piedade e o Famalicão fazerem em simultâneo o máximo de pontos.

Portanto, o Covilhã poderá agora focar-se em atingir o top 5, o objetivo traçado pelo técnico Filipe Gouveia nesta reta final. A quinta posição está a três pontos.

Este domingo, os serranos entraram muito bem na partida e em oito minutos fizeram dois golos, primeiro pelo central Zarabi e depois por intermédio de Medarious.

Numa primeira parte quase perfeita para os covilhanenses, os visitantes até ficaram reduzidos a dez jogadores, por expulsão de Kalu, mas a verdade é que na segunda parte os gilistas foram capazes de reduzir e ameaçar várias vezes o empate.

No próximo domingo, o Covilhã visita o aflito Leixões.

No Campeonato de Portugal, ainda está tudo por decidir para as equipas da região. A única com manutenção assegurada é o Benfica e Castelo Branco, que até perdeu este fim de semana com o U. Leiria, na Série E, a mesma onde o Sertanense ganhou fora (0-2) ao Gafetense, na estreia do técnico Filipe Moreira. A equipa da Sertã está com três pontos de vantagem sobre a zona perigosa.

Com duas jornadas por realizar, o Sernache volta a sonhar na Série F, ao vencer a Naval por 3-0. Está a dois pontos do lugar de playoff. O Oleiros, que empatou com o Alcanenense 81-1) está três pontos acima, mas sem poder relaxar.

Na Série D, o Gouveia está exatamente na posição de disputa de playoff, após derrotar (3-1) e ultrapassar o Estarreja.