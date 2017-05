São estes os nomeados da 9.ª Gala da AF Castelo Branco

Já são conhecidos os nomeados para a 9.ª Gala da Associação de Futebol de Castelo Branco (AFCB), que se realiza no próximo dia 10 de junho, em Penamacor.

O júri – que é composto pelo Jornal do Fundão, outros órgãos de comunicação social e dirigentes da AFCB – anunciou esta quinta-feira a lista de treinadores, atletas e dirigentes nomeados para as diferentes categorias do futebol e futsal. Os vencedores serão conhecidos no dia da gala, que terá lugar no Palace Hotel & Spa – Termas de S. Tiago, a partir das 19:30. Conheça então a lista de nomeados (cada categoria está por ordem alfabética).

Melhor jogador de futebol sénior dos nacionais

Adriano Castanheira (Benfica C. Branco)

Filipe Chaby (Sp. Covilhã)

Tiago Gomes (ARC Oleiros)

Melhor jogador de futebol sénior do distrital

Diogo Marques (Idanhense)

Fábio Mariano (Águias Moradal)

Filipe Velho (Atalaia do Campo)

Melhor jogador de futsal sénior dos nacionais

Márcio (AD Fundão)

Mika (Boa Esperança)

Seco (Cariense)

Melhor jogador de futsal sénior do distrital

Dani (Retaxo)

Diogo Ferreira (Casa Benfica Oleiros)

João Pereira “Malhauzito” (Carvalhal Formoso)

Melhor jogador de futebol de formação

Afonso Tavares (Académico Fundão)

Reigones (Sp. Covilhã)

Tiago Sousa (Sertanense)

Melhor jogador de futsal de formação

André (Casa Benfica Oleiros)

Fábio Mota (AD Fundão)

Tiago Fernandes (AD Fundão)

Melhor jogadora de futebol feminino

Inês Engenheiro (Sertanense)

Lani (Beira Baixa United)

Renata Catarino (Benfica C. Branco)

Melhor jogadora de futsal feminino

Cláudia Andersen (Núcleo Sportinguista C. Branco)

Liliana Roque (AD Penamacorense)

Rute Duarte (GD Valverde)

Melhor treinador de futebol sénior

Filipe Gouveia (Sp. Covilhã)

Francisco Pires (Águias Moradal)

Paulo Machado (ARC Oleiros)

Melhor treinador de futsal sénior

Bruno Travassos (AD Fundão)

Catarina Rondão (GD Valverde)

Vítor Espinhaço (Cariense)

Melhor treinador de futebol de formação

David Almeida (Académico Fundão)

Henrique Azevedo (Sertanense)

Leandro Monteiro (Sp. Covilhã)

Melhor treinador de futsal de formação

Arménio Coelho (GD Mata/UBI)

Dário Gaspar (AD Fundão)

Max Ruivo (Casa Benfica Idanha-a-Nova)

Melhor dirigente

António Mendes (Casa Benfica Oleiros)

José Mendes (Sp. Covilhã)

Miguel Martins (ARC Oleiros)

Na cerimónia serão ainda entregues os prémios de melhores árbitros de futebol de futsal, os prémios “dedicação” e o mais alto galardão da AFCB, o Troféu Prestígio.

Filipe Sanches