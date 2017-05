Sábado festivo também no Retaxo e no Sabugal

Este sábado, mais dois clubes da Beira Interior voltaram a festejar. Falamos do Retaxo no distrito de Castelo Branco e do Sp. Sabugal no distrito da Guarda.

Comecemos pelo futsal. O Retaxo foi a Oleiros disputar a “negra” da final do playoff do distrital (Liga Beiratools) e conseguiu uma vitória robusta (1-7), em mais uma grande exibição da equipa comandada pelo jogador/treinador Dani.

Desta forma o Retaxo junta o campeonato à Taça de Honra Carlos Ranito Xistra, que já havia conquistado em abril.

No futebol, o Sp. Sabugal , que perdeu o título de campeão distrital da Guarda para o Fornos de Algodres, salvou agora a época, ao conquistar a Taça de Honra, também com uma vitória “gorda” sobre o Ginásio Figueirense (6-1).