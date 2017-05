Pauleta visita sábado a discoteca de César Brito

Tal como prometido, Pauleta vai visitar a discoteca do antigo colega César Brito. É já no próximo sábado, dia 6 de maio, a partir das 23 horas, com sessão de autógrafos e fotografias.

Os antigos avançados internacionais portugueses vão estar lado a lado, em confraternização com todos os que aparecerem na discoteca “A Cave”, no Barco, concelho da Covilhã.

César Brito e Pauleta tornaram-se grandes amigos ao serviço do Salamanca, formando uma das mais produtivas duplas atacantes do futebol espanhol do final dos anos 90.