Nova fase de obras no estÃ¡dio Santos Pinto

A segunda fase das obras de remodelação do estádio Santos Pinto, casa do Sporting da Covilhã, emblema da II Liga de futebol, começaram esta semana.

O final da intervenção está previsto para depois do início do campeonato, pelo que os jogos no arranque da próxima época vão realizar-se no Complexo Desportivo da Covilhã.

Depois de no último defeso o recinto ter entrado em obras, que se prolongaram até setembro, para a renovação de toda a zona nascente, contemplando a cobertura da bancada, a construção de novos sanitários e de uma sala de primeiros socorros, o clube vai novamente aproveitar o final do campeonato para nova intervenção.

Desta vez, os trabalhos incluem a requalificação de parte da bancada poente, balneários, sala de reuniões e espaços técnicos, tal como a substituição da iluminação do relvado.

Quando foi reeleito, em março de 2016, o presidente José Mendes manifestou o desejo de construir nestes três anos um “estádio à inglesa”, mas sem pôr em causa o equilíbrio financeiro dos serranos e fazendo as obras por fases, à medida das possibilidades dos ‘leões da serra’.

O Sporting da Covilhã, 10.º classificado da II Liga, fez no domingo o último jogo da temporada em casa, no empate a uma bola frente ao Santa Clara. No início da semana, as máquinas entraram no recinto para começar a remodelação de mais uma parte do estádio, localizado na zona alta da cidade.

A época serrana fecha este domingo, em Freamunde.