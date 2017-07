Mário Freitas regressa à Desportiva do Fundão

O internacional Mário Freitas está de regresso ao futsal da Desportiva do Fundão, de onde saiu há dois anos para jogar no Benfica. A confirmação foi dada pelo atleta esta quinta-feira.

Sem muito espaço nos encarnados, o ala de 27 anos decidiu voltar a um clube que tão bem conhece, pois esteve na formação fundanense quatro épocas entre 2011 e 2105, tendo sido fundamental na conquista da Taça de Portugal em 2014.

A Desportiva do Fundão também vai continuar a contar com os serviços de Erick Mendonça, apesar do jovem ter assinado recentemente pelo Sporting. Os leões decidiram fazer o empréstimo ao Fundão para continuar a evoluir.