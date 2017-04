Idanhense veio para ficar e para ganhar

O Idanhense, que este ano está a comemorar o seu centenário, não podia ter melhor regresso ao futebol distrital, tendo fechado a época com a conquista da Taça de Honra José Farromba, após vitória sobre o Alcains.

Numa final disputada em Vila Velha de Ródão este domingo, os raianos aproveitaram o vento e foram mais fortes na primeira parte, com Bruno Vieira a assinar o golo aos oito minutos, na sequência de um lançamento de linha lateral estudado.

Na segunda parte foi o Alcains a jogar sempre mais perto da baliza contrária, mas pela frente encontrou um jovem guarda-redes muito inspirado. Diogo Marques negou por várias vezes a igualdade aos “canarinhos”, principalmente num lance em que Gonçalo Estêvão surgiu isolado.

Já perto do fim, lance polémico, com a equipa de arbitragem invalidar um golo do Alcains, considerando que Fábio Sousa estava fora-de-jogo.

Toda a reportagem na próxima edição impressa do JF, mas entretanto fique com algumas imagens (veja a galeria em cima).

Filipe Sanches