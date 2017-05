Fundão em ritmo de férias goleado em casa

A Desportiva do Fundão iniciou da pior maneira o playoff da I Divisão Nacional de futsal, ao ser goleado em casa, este sábado, pelo Sp. Braga (1-7).

Com uma exibição muito pobre a todos os níveis, o conjunto comandado por Bruno Travassos cometeu muitas falhas defensivas, que os minhotos a aproveitaram quase sempre.

Tiago Brito e Bruno Cintra bisaram, sendo que os outros golos bracarenses foram marcados por André Coelho, Eli e Rui Silva.

No próximo sábado o segundo jogo realiza-se em Braga e um triunfo dos minhotos arruma a questão. Para seguir em frente, a Desportiva precisa de ganhar duas vezes no reduto do adversário, algo que se adivinha muito pouco provável.