Fundão ainda chegou à “negra” mas foi eliminado em Braga

Terminou este domingo a temporada de futsal da Desportiva do Fundão, ao ser eliminada pelo Sp. Braga nos quartos-de-final do playoff da I Divisão Nacional.

Depois de perderem em casa no fim de semana passado, os fundanenses encheram-se de brio e este sábado empataram a eliminatória ao vencerem em Braga (2-4), levando a decisão para o terceiro encontro, realizado esta tarde, de novo no pavilhão da Universidade do Minho.

Todavia, os bracarenses não deram hipóteses na “negra”, goleando o Fundão por claros 8-2.

Os fundanenses até marcaram primeiro, logo no minuto inaugural da partida, por intermédio de Danny, mostrando que estavam moralizados, mas em dez minutos o Braga virou para 3-1, com golos de André Coelho, Bruno Cintra e Eli.

No início do segundo tempo, Waltinho deu esperança à Desportiva, reduzindo para 3-2. Logo a seguir teve o empate à vista, mas não marcou de baliza aberta e no contra-ataque o Braga fez o 4-2 e ganhou uma “vitamina” moral que lhe permitiu dominar por completo até ao fim.

O fator físico fez o resto, com os minhotos a beneficiarem do facto de terem mais soluções e estarem claramente mais “frescos”.

A equipa de Bruno Travassos, que deverá continuar no cargo, entra agora de férias, regressando ao trabalho em agosto, previsivelmente com várias alterações no plantel.