Dez minutos “à Covilhã” para reviravolta no Mar

O Sp. Covilhã conseguiu este domingo mais uma saborosa vitória na II Liga, tendo derrotado fora o Leixões (1-3), depois de ter estado a perder até aos últimos dez minutos.

A primeira parte teve o Covilhã no controlo da partida, mas pertenceram aos locais as melhores oportunidades. Os homens de Matosinhos, a lutar pela manutenção e empurrados por seis mil pessoas nasbancadas, abriram o marcador já na segunda parte, por Cadu, e logo a seguir ficaram mais confortáveis quando viram o serrano Djikiné ser expulso (58′).

No entanto, a turma covilhanense não baixou os braços e conseguiu chegar várias vezes à área dos locais. E num ápice tudo se virou, com duas grandes penalidades (79 e 83′) convertidas por Ponde. Já na reta final, com o Leixões a arriscar tudo, Medarious fez o terceiro dos serranos.

Com este triunfo, o Covilhã saltou para o grupo dos sextos classificados, com 58 pontos.

No Campeonato de Portugal, o Sertanense também já garantiu a manutenção, depois de golear este domingo o Alcobaça por 3-0. O Benfica e Castelo Branco, já tranquilo no segundo lugar, derrotou igualmente o Sp. Ideal por 4-1.

Na Série F, o Sernache perdeu em casa (1-3) com o Alcanenense e praticamente já desceu aos distritais. Na mesma série, o Oleiros perdeu nas Caldas (3-0) e precisa agora de um empate na última jornada, em casa.

Na Série D, o Gouveia empatou em Moimenta da Beira (0-0) e caiu para penúltimo, ficando com vida difícil.