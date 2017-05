Desportiva do Fundão precisa de fazer “reset”

A Desportiva do Fundão encerrou a primeira fase da I Divisão Nacional de futsal com mais uma derrota, desta feita na Burinhosa (2-1), necessitando urgentemente de fazer um reset, de forma a surgir com outra postura no playoff.

Depois de uma fase muito boa entre dezembro e fevereiro, os fundanenses entraram numa espiral de maus resultados. Aliás, nos últimos oito jogos apenas venceram um, situação que impediu a equipa de ir mais além do que o sexto lugar.

Este sábado, Noé Pardo assinou o golo da equipa, que estava empatada ao intervalo.

Agora importa que o técnico Bruno Travassos e toda a estrutura façam uma análise rigorosa, no sentido de recuperar a equipa em termos anímicos, no sentido de voltar a ter condições para discutir seriamente os oitavos-de-final do playoff, onde vai defrontar o Sp. Braga dentro de duas semanas.

Os outros embates serão Sporting-Futsal Azeméis, Benfica-Burinhosa e Belenenses-Módicus.