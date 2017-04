Braga ganha jogo e moral no Fundão

O Sp. Braga venceu este sábado no Fundão (2-4), na penúltima jornada da primeira fase da I Divisão Nacional de futsal, reforçando de imediato o favoritismo para os quartos-de-final do playoff, que vai opor novamente estes dois clubes.

Os fundanenses entraram melhor no encontro, com mais bola e com mais oportunidades. Para além do golo de Couto, Márcio Moreira enviou uma bola à barra dos minhotos, que na etapa inicial limitavam-se a defender.

Via-se uma Desportiva com andamento, mas de repente vieram os erros individuais, com perdas de bola fatais e falhas de marcação nas bolas paradas, que os bracarenses, muito maduros, aproveitaram de imediato. André Machado e Bruno Cintra deram a volta ao marcador.

Ainda antes do intervalo, Teka redimiu-se da falha e assinou um grande golo, com um remate frontal ao ângulo, empatando a partida, mas no segundo tempo o Sp. Braga surgiu mais forte, com boa circulação de bola, pressão alta e fazendo valer também a maior frescura física, perante um Fundão desfalcado de Waltinho e Erick (suspensos) e que na segunda parte não utilizou Noé Pardo.

Num lance em que os fundanenses demoraram muito tempo a tirar o perigo da área, Bruno Cintra aproveitou a “brincadeira” para dar vantagem aos minhotos, que logo a seguir “matariam” o jogo com uma finalização de André Coelho após um pontapé de canto.

Apesar da Desportiva não ter estado mais uma vez ao seu nível, importa sublinhar que foi novamente prejudicada pela arbitragem, principalmente numa grande penalidade não assinalada por mão na bola de André Coelho, já nos minutos finais.

O Fundão (que será sexto) fecha esta primeira fase com uma visita no próximo sábado à Burinhosa, enquanto o Braga (terceiro lugar garantido) recebe o Pinheirense.

Filipe Sanches