Avançado serrano Seidi lesionou-se… a levantar dinheiro

A cobertura de vidro de uma caixa multibanco caiu em cima de Adul Seidi e provocou ferimentos em várias partes do corpo do avançado do Sporting da Covilhã.

O insólito acidente, ocorrido na quinta-feira, na Covilhã, vai obrigar à paragem do guinenense pelo menos uma semana, segundo informações avançadas à agência Lusa pelo médico do clube, Mendes Conceição.

“Ele tem cortes em várias partes do corpo. Tem feridas múltiplas. À partida não afetou nenhum tendão, mas tem vários cortes, especialmente na cabeça, nas pernas, e vai estar parado uma semana”, informa Mendes Conceição.

Curiosamente, a situação registou-se bem no centro da cidade, mesmo em frente ao Shopping do Sporting.

Desta forma, fica em risco a presença do avançado na abertura do campeonato da II Liga no dia 6 de agosto (às 11:15 da manhã), frente ao Sporting B.

Adul Seidi, de 24 anos, chegou esta época ao Sporting da Covilhã, cedido pelo Marítimo, e alinhou domingo no primeiro jogo oficial dos serranos, na primeira jornada da Taça da Liga, frente ao União da Madeira, que os ‘leões da serra’ perderam por 3-4 nas grandes penalidades.