Um festival feito por crianças especiais

O Cineteatro da Casa Municipal da Cultura de Seia recebe, no domingo, pelas 15:30, a 8.ª edição do Festival Especial, uma iniciativa que junta crianças e jovens portadores de deficiência.

Organizado pela Câmara Municipal de Seia, o festival conta com representações dramáticas e momentos musicais protagonizados por crianças e adultos da Casa de Santa Isabel, do Centro de Atividades Ocupacionais da Casa do Povo de Seia e da Fundação Aurora Borges e por crianças autistas e portadoras de deficiência das unidades de ensino estruturado do concelho.

Segundo a organização, o evento terá ainda a participação especial do projeto musical “Ligados às Máquinas”, do departamento de música da Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra.