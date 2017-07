Mariza, Anselmo Ralph e Dengaz atuam em Gouveia

Mariza (dia 13), Anselmo Ralph (dia 14), Dengaz e Mastiksoul (dia 11) e Isaura e Best Youth (dia 10) são os cabeças de cartaz das Festas do Senhor do Calvário de Gouveia, que vão decorrer entre 10 e 14 de agosto.

A autarquia de Gouveia anuncia que as festividades começam no dia 10 de agosto, pelas 17:00, com a tertúlia dedicada a Abel Manta e a Aquilino Ribeiro, “Conversas Inacabadas” e com a entrega do Prémio Abel Manta de Pintura 2017, no Museu Municipal de Arte Moderna Abel Manta.

O programa da edição de 2017 das Festas do Senhor do Calvário inclui ainda uma feira de artesanato, uma mostra de atividades económicas e outra associativa, uma festa do livro, animação e gastronomia, entre outras atividades.