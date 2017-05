Fundanenses premiados em concursos de música

Dois alunos da Academia de Música e Dança do Fundão (AMDF) foram premiados em concursos de música realizados em Fátima e Coimbra.

Marco Garcia Massano (na foto), aluno de guitarra na AMDF, conquistou o primeiro prémio no escalão B do XII Concurso Nacional de Guitarra do Conservatório de Música e Artes do Centro (Fátima).

Na mesma prova, mas no escalão A, os alunos Margarida Lourenço, Henrique Carvalho e José Eduardo Pereira conquistaram menções honrosas.

Em Coimbra, no XII Concurso de Piano de São Teotónio, a aluna Matilde Carapito da Conceição foi segunda classificada no nível B.

Nos escalões C e D, a AMDF levou ao concurso os alunos Maria João Pacheco e António Antunes.