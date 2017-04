Festival de Zeca Afonso hoje e amanhã

O Festival José Afonso, que decorre hoje e amanhã em Malpica do Tejo, recebe 30 artistas e bandas, destacando-se a Filarmónica de Grândola e o sobrinho do cantor, João Afonso.

O 4.º Festival José Afonso – “Traz outro amigo também…”começa hoje, às 14:00, destacando-se a presença da Banda Filarmónica de Grândola que, em 1964, convidou Zeca Afonso para as suas comemorações e, três dias depois, então, o músico português respondeu com “Grândola Vila Morena”.

O festival, que teve a sua primeira edição em 2014, é organizado pela Casa do Povo da freguesia raiana, com o apoio da Junta de Freguesia e do Município de Castelo Branco.

O objetivo passa por valorizar o património imaterial da freguesia de Malpica do Tejo, no concelho e distrito de Castelo Branco, e preservar a memória e homenagear o artista.

Zeca, como carinhosamente é recordado, palmilhou o território daquela freguesia raiana, na década de 60 do século XX, onde recolheu inúmeras peças e reportório do cancioneiro da Beira Baixa, tal como Maria Faia.

Amanhã, dia 1 de maio, o presidente da Associação Zeca Afonso, Francisco Fanhais, também estará presente.

Desde o ano passado, o evento internacionalizou-se e nesta edição marcam presença vários artistas espanhóis, como Ana Andaluz Caballero, Jaime Lafuente e Jesús Ronda.