Duas covilhanenses na equipa de Salvador Sobral

Duas covilhanenses fazem parte da equipa de Salvador Sobral, que no sábado venceu o festival da Eurovisão em Kiev (Ucrânia).

A informação foi adiantada pelo Conservatório de Música da Covilhã, referindo-se a Ana Raquel Pinheiro e Raquel Cravino.

“Felicitamos Salvador Sobral pela vitória no Festival da Eurovisão. Da equipa de Salvador Sobral fazem parte duas covilhanenses e ex-alunas do Conservatório de Música da Covilhã, Ana Raquel Pinheiro e Raquel Cravino, que fazem parte do Quarteto Arabesco que gravou o instrumental da música vencedora”, disse o Conservatório.