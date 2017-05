UBI cria sapatos que localizam doentes com Alzheimer

O Laboratório de Investigação NetGNA – Next Generation Networks and Applications Group da Universidade da Beira Interior (UBI) está a desenvolver uma tecnologia que servirá para localizar pessoas que sofram, por exemplo, da doença de Alzheimer.

O projeto é o resultado de uma colaboração entre o NetGNA e a CeNTI – Centre of Nanotechnology and Smart Materials de Vila Nova de Famalicão.

O sistema de localização será instalado num sapato, e permite definir áreas de segurança, transmitindo um alerta caso o doente as ultrapassar ou descalçar o sapato. Assim, é possível aos familiares e profissionais de saúde saberem sempre a localização do doente, evitando possíveis perigos e preocupações. O estado do sistema de localização é monitorizado através de um portal web, criado pelo Departamento de Informática do NetGNA.

Até agora, o sistema já foi testado durante três meses por 10 idosos, com resultados positivos.