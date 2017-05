Sete coletividades nas Marchas Populares da Covilhã

A Câmara Municipal e o Grupo Desportivo da Mata organizam de novo, em junho, as Marchas Populares Cidade da Covilhã, depois do sucesso de 2016, quando a iniciativa regressou após uma década de paragem.

A autarquia já assinou protocolos com as coletividades no sentido de apoiar financeiramente os preparativos para a edição deste ano, que terá como ponto alto, no dia 17 de junho, o desfile entre o Campo das Festas e a Praça do Município.

No dia 24, repete-se o cortejo no Complexo Desportivo da Covilhã.

Para o presidente da Câmara, Vítor Pereira, “as Marchas são um importante cartaz turístico, recreativo e cultural da nossa cidade”, acreditando que serão um êxito ainda maior do que no ano passado.

Sete grupos participam nas Marchas Populares Cidade da Covilhã 2017, desfilando pela seguinte ordem:

1 – Marcha de Cantar Galo e Vila do Carvalho (Sport Clube Estrela da Pousadinha/Grupo de Danças e Cantares da Vila do Carvalho)

2 – Clube Cultural e Desportivo Oriental de São Martinho

3 – Grupo Instrução e Recreio do Rodrigo

4 – Grupo Recreativo Vitória de Santo António

5 – Grupo Desportivo Águias do Canhoso

6 – Académico dos Penedos Altos

7 – Grupo Desportivo da Mata