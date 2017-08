Pêssego da Covilhã promovido nos voos da SATA

O pêssego da Covilhã vai ser promovido, durante as próximas semanas, nas rotas nacionais e transatlânticas da companhia aérea SATA, através da oferta deste fruto aos passageiros, anunciou em comunicado a autarquia local.

“A parceria com a companhia aérea vai permitir divulgar este produto endógeno junto de diversos mercados e reforçar a visibilidade no mercado nacional, mas sobretudo internacional”, refere a nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Referindo que “o concelho da Covilhã é atualmente o maior produtor de pêssego do pais” e que a área de plantação tem vindo a aumentar, a informação também especifica que a operação promocional “vai permitir a degustação do fruto, ao mesmo tempo que se faz a promoção das potencialidades turísticas do concelho da Covilhã”.

Citado na nota de imprensa, o presidente da Câmara da Covilhã, Vítor Pereira, salienta que “esta promoção é mais uma etapa para reforçar a visibilidade deste produto endógeno de alta qualidade”.

“Conseguimos que ao nível das ligações transatlânticas, mas também para as ilhas, o pêssego seja o rei da viagem”, refere.

Segundo aponta, o pêssego será “oferecido a todos os viajantes e a certa altura da viagem os comandantes das aeronaves vão explicar aos passageiros a proveniência do pêssego, a sua qualidade e que vale a pena consumir este fruto”.